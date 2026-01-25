Nächster Rückschlag für ter Stegen

Marc-André ter Stegen muss auf seinen ersten Einsatz für seinen Leih-Klub FC Girona offenbar noch etwas warten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besitzt der 33-Jährige noch keine Spielerlaubnis und wird aller Voraussicht nach am morgigen Montag (21 Uhr) gegen den FC Getafe nicht im Tor stehen können. Grund dafür ist eine Regel der spanischen La Liga, nach der ein Klub nur drei Torhüter für den Wettbewerb melden darf. In Dominik Livakovic (31), Paulo Gazzaniga (34) und Vladyslav Krapyvtsov (20) hat Girona schon drei Keeper gelistet.

Eigentlich soll ter Stegen für Livakovic in den Kader aufrücken und auch dessen Trikotnummer eins übernehmen, doch der geplante Abgang des Leihspielers von Fenerbahce lässt auf sich warten. Der Kroate ist sich laut Bericht bereits seit November über eine Leihe mit Dinamo Zagreb einig. Doch sein türkischer Stammverein blockiert den Wechsel seitdem – und damit auch das Debüt von ter Stegen, der in Girona eigentlich dringend benötigte Spielpraxis sammeln will, um sich für Julian Nagelsmann und die Weltmeisterschaft im Sommer zu empfehlen.