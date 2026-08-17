Bundesliga-Rückkehr: Nkunku beißt an

RB Leipzig hat es wohl intensiv auf eine Rückholaktion von Christopher Nkunku (28) abgesehen. Fabrizio Romano und Matteo Moretto berichten unisono von den Plänen der Sachsen, den Angreifer wieder an Bord zu holen.

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Konkret soll RB übers Wochenende Kontakt zum Spielerlager aufgenommen haben, um einen Transfer voranzutreiben. Und Nkunku selbst könne es sich durchaus vorstellen, wieder in Leipzig aufzulaufen.

Schon von 2019 bis 2023 war der Franzose (18 Länderspiele) für den Bundesligisten erfolgreich aktiv (126 Scorerpunkte in 172 Pflichtspielen) und wurde 2022 sogar Deutschlands Fußballer des Jahres. Mittlerweile steht Nkunku beim AC Mailand unter Vertrag, hat dort nach einem durchwachsenen Jahr allerdings keine Zukunft mehr und wurde bereits auf die Verkaufsliste gesetzt.

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BVB aus dem Rennen?

Neben seinem Ex-Verein wurden zuletzt auch Newcastle United und Borussia Dortmund mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht, der BVB hat in Giannis Konstantelias (18) aber schon Offensiv-Verstärkung an Bord geholt.

Derweil hat Leipzig unter anderem auch Said El Mala (19) vom 1. FC Köln ins Visier genommen, soll sogar ein 60-Millionen-Angebot vorbereiten.