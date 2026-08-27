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Premier League

Enzo nicht im Chelsea-Kader

von David Hamza
Enzo Fernandez mit Xabi Alonso @Maxppp

Die Gerüchte um einen Mega-Transfer von Enzo Fernández (25) zu Manchester City erhalten neue Nahrung. Der Mittelfeldspieler steht bei der heutigen EFL Cup-Partie der Blues gegen Luton Town (20:30 Uhr) nicht im Kader. Eine Begründung lieferte Chelsea bislang nicht.

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Erst kürzlich hieß es, Manchester City habe ein Angebot in Höhe von 145 Millionen Euro für den argentinischen Vizeweltmeister abgegeben. In London steht Fernández bis 2032 unter Vertrag. Chelsea hatte ihn vor dreieinhalb Jahren für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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