Barça-Interesse an Kamada – kommt Ersatz aus Dortmund?

Die WM im Katar konnte Daichi Kamada nicht nutzen, um Eigenwerbung zu betreiben. Die Japaner scheiterten im Achtelfinale und der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt blieb in allen vier Spielen blass. „Keine Ahnung, was mit mir los ist“, fand auch der 26-Jährige keine Erklärung.

Barça steigt in Kamada-Poker ein

Dem Interesse an seiner Person tut dies aber keinen Abbruch. Italienische Medien berichteten am gestrigen Donnerstag, dass der Japaner kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht. Ungeachtet dessen will aber auch noch der FC Barcelona ein Wörtchen mitreden.

Nach Informationen der ‚Frankfurter Rundschau‘ sind die Katalanen einer von zwei europäischen Schwergewichten, die mitbieten wollen. Das Interesse von Tottenham Hotspur an Kamada ist ohnehin seit geraumer Zeit verbrieft.

Mit jedem weiteren klangvollen Klubnamen schwinden auch die Chancen der Eintracht auf eine Vertragsverlängerung mit dem Leistungsträger. Die Suche nach einem Nachfolger hat entsprechend längst Fahrt aufgenommen. Laut der ‚FR‘ ist man dabei in Dortmund fündig geworden.

Brandt als Kamada-Ersatz?

Wie die Tageszeitung weiter berichtet, haben die Hessen Julian Brandt „im Blick“. Der deutsche WM-Fahrer ist demnach einer von mehreren Kandidaten, um die man sich bemühen möchte. Brandt passe „ins Profil und zu den gestiegenen Ambitionen“.

Das Blatt schränkt jedoch ein, dass sich der Europapokal-Sieger in Sachen Ablöse und Gehalt „bis zur Decke strecken“ müsste. In Dortmund ist der 39-fache Nationalspieler noch bis 2024 vertraglich gebunden.