Hainer: Bayern hält an Strategie fest – Bundesliga hat Stars

Beim FC Bayern wird auch in Zukunft an der derzeitigen Strategie festgehalten, wirtschaftlich solide zu arbeiten. Im Interview mit dem ‚kicker‘ stellt Herbert Hainer klar: „Solange ich hier bin, werden wir die Wirtschaftlichkeit und Seriosität des FC Bayern niemals auf dem Altar des kurzfristigen sportlichen Überbietungswettkampfes opfern.“ Dem Bayern-Präsident ist bewusst, dass es „komplizierter“ wird, gleichzeitig mit anderen europäischen Topklubs mitzuhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im laufenden Transferfenster könnten die Bayern trotzdem noch aktiv werden. „Wir beobachten den bis Ende August offenen Transfermarkt, ob es noch die eine oder andere Möglichkeit gibt“, so Hainer. „Akuter Bedarf, schnell jemanden zu verpflichten“, gebe es aber nicht. Marcel Sabitzer (27) von RB Leipzig wird derzeit in München hoch gehandelt.

Wirtschaftliche Dysbalance

Im Vergleich mit anderen europäischen Topklubs gibt es bei den Bayern große Unterschiede bezüglich der wirtschaftlichen Strategie. „Die TV-Erlöse in England sind auf einem völlig anderen Niveau als die der Bundesliga, zudem haben viele der internationalen Spitzenklubs externe Investoren“, erklärt Hainer.

Langfristig sieht Hainer den Rekordmeister aber besser aufgestellt als die großen Vereine aus England, Spanien oder Italien: „Wir haben keinen Cent Schulden, Stadion und Sportanlagen gehören uns. Und dann lese ich: Barcelona 1,2 Milliarden Euro Schulden; Paris Saint-Germain 2019/20 mit einem Verlust von 123 Millionen, Juventus Turin in jedem Jahr rund 100 Millionen Minus. Bei Chelsea hat Roman Abramowitsch über eine Milliarde investiert.“ Die Voraussetzungen in Spanien, England und Italien sind andere.

Bundesliga im internationalen Vergleich

Angesichts der finanziellen Möglichkeiten, die in anderen Ligen herrschen, stellt sich die Frage, ob die Bundesliga im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig ist. Für Hainer sind in der Liga zumindest ausreichend Stars vorhanden. Beim FCB spielen „unter anderem Neuer, Lewandowski, Müller, Kimmich, auch Leroy Sané“ und auch die Rivalen von Borussia Dortmund haben „beispielsweise Erling Haaland“, so der 67-Jährige.

Darüber hinaus sieht Hainer weitere Vorteile bei der Bundesliga. „Vor Corona hatte sie die höchste Stadionauslastung Europas“, stellt der Aufsichtsratsvorsitzende fest. Insgesamt müssen sich die Spitzenklubs aus Deutschland vor der Konkurrenz nicht verstecken. Können aber vor allem die Vereine aus Spanien und England künftig weiter investieren, ohne rational zu wirtschaften, wird die Gefahr größer, dass die Bundesliga den Anschluss verliert. Das ist mit Sicherheit auch Hainer bewusst.