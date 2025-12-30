Real sichert sich Brahims Zusage

Real Madrid kann weiter auf die Dienste von Brahim Díaz setzen. Wie im Podcast ‚El Larguero‘ von ‚Cadena SER‘ berichtet wird, haben sich beide Parteien auf eine Vertragsverlängerung bis 2030 geeinigt. Der Mittelfeldspieler möchte sich bei den Königlichen durchsetzen und erhofft sich mehr Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell fristet der 26-Jährige ein Reservistendasein bei den Blancos. In immerhin 18 Spielen durfte er, meist kurz, mitwirken und kommt dabei auf drei Torbeteiligungen. Besser läuft es für den Marokkaner beim Afrika-Cup im eigenen Land. Beim gestrigen 3:0-Sieg zum Abschluss der Vorrunde gegen Sambia erzielte Brahim sein drittes Tor im dritten Spiel.