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M’gladbach: Unerwartete Trainer-Entscheidung bahnt sich an

Nach einer durchwachsenen Saison wird bei Borussia Mönchengladbach jeder Stein umgedreht. Allen voran Eugen Polanski steht auf dem Prüfstand. Mittlerweile zeichnet sich eine klare Tendenz ab.

von Julian Jasch - Quelle: Rheinische Post
1 min.
Eugen Polanski im Gladbach-Porträt @Maxppp

Die Saisonanalyse von Borussia Mönchengladbach, die laut der ‚Rheinischen Post‘ mittlerweile auf die Zielgarde eingebogen ist, scheint überraschenderweise zugunsten von Eugen Polanski auszufallen. Die Regionalzeitung berichtet von der klaren Tendenz, dass der Cheftrainer über den Sommer hinaus im Amt bleibt. Eine finale Entscheidung wollen die Fohlen zur Planungssicherheit möglichst zeitnah verkünden.

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Polanski hatte 2025 am Niederrhein übernommen, wurde kurz darauf mit einer Festanstellung bis 2028 belohnt, geriet im April aufgrund der stagnierenden Entwicklung aber in die Kritik. Nun deutet sich entgegen der jüngsten Berichte eine Weiterführung der Zusammenarbeit an. In Domenico Tedesco und Sandro Schwarz kristallisierten sich sogar schon zwei Nachfolge-Favoriten heraus.

Ist es die richtige Entscheidung von Gladbach, an Polanski festzuhalten?
- Ende in 2 Tagen
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Unabhängig von Polanski kündigen sich Veränderungen im Gladbacher Trainerteam an. Die ‚Rheinische Post‘ führt aus, dass es „konkrete Überlegungen gibt“, die Assistenten des 40-Jährigen „anders aufzustellen und zu optimieren“. Zu diesen gehören aktuell unter anderem Tobias Trulsen, Guido Streichsbier und Oliver Neuville.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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