Der FC Liverpool sieht sich für den Fall einer Entlassung von Coach Arne Slot nach den Optionen für die Nachfolge um und will dabei womöglich ins höchste Regal greifen. Laut einem Bericht der ‚Sun‘ ist Luis Enrique von Paris St. Germain der langfristige Wunschkandidat der Reds-Bosse. Der Boulevardzeitung zufolge könnte sich Liverpool zuvor an Jürgen Klopp wenden, um als Übergangslösung bis Saisonende zu übernehmen. Der Global Sports Director von RB Leipzig war bereits vor einigen Wochen mit einer Rückkehr in Verbindung gebracht worden.

Seit der bitteren 1:4-Heimniederlage am Mittwoch in der Champions League gegen die PSV Eindhoven spitzt sich die Lage für Amtsinhaber Slot zu. Der amtierende englische Meister hat neun der vergangenen zwölf Partien verloren. Viele Niederlagen darf sich der Niederländer Berichten zufolge nicht mehr erlauben. Wie realistisch die Chancen bei Enrique wären, ist derweil fraglich. Der Spanier führte PSG in der vergangenen Saison zum Triple und steht in der französischen Hauptstadt noch bis 2027 unter Vertrag.