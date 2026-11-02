Bayer 04: Endlich gute Nachrichten bei Eichhorn

Kennet Eichhorn hat einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback gemacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der 17-jährige Mittelfeldspieler ins Training von Bayer Leverkusen zurückgekehrt. Eichhorn arbeite zunächst individuell und könne optimalerweise in der nächsten Woche schrittweise ins Teamtraining integriert werden.

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Gleichzeitig betont Sportchef Simon Rolfes, dass man nichts erzwingen wird: „Wir werden seinen Aufbau Schritt für Schritt unterstützen und intensiv begleiten. Ein konkretes Zeitfenster für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining gibt es zurzeit nicht.“ Eichhorn war im Sommer von Hertha BSC zu Bayer gewechselt, kämpfte in den vergangenen Monaten aber mit einer Stoffwechselerkrankung.