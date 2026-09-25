Paris St. Germain hat sich im vergangenen Sommer um Charles De Ketelaere bemüht. Der 25-Jährige bestätigt dies in einem Interview mit ‚voetbalnieuws.be‘: „Ja, es gab Anfragen. Auch letztes Jahr. Aber ein Verein muss bereit sein, die geforderte Ablösesumme zu zahlen. Es gab Kontakt zu PSG, das stimmt. Ich denke, PSG hat sich letztendlich für Ferran Torres vom FC Barcelona entschieden.“

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De Ketelaere machte vor allem bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam, als er drei Treffer erzielte und ein weiteres Tor vorbereitete. Auch der FC Bayern wurde mit dem belgischen Nationalspieler in Verbindung gebracht, verstärkte die Offensive schlussendlich jedoch mit Ismael Saibari (25). Da der Vertrag des Linksfußes bei Atalanta Bergamo nur noch bis 2028 datiert ist, dürften die Transfergerüchte spätestens im kommenden Sommer wieder an Fahrt aufnehmen.