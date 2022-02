Chelsea: Tuchel hat Corona

Thomas Tuchel wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Wie der FC Chelsea bekanntgibt, wird sich der 48-Jährige nun in häusliche Isolation begeben und beim heutigen FA Cup-Match gegen Plymouth Argyle (13:30) nicht an der Seitenlinie stehen. Die Blues hoffen aber, dass Tuchel die Reise zur FIFA-Klubweltmeisterschaft in Abu Dhabi im Laufe der nächsten Woche antreten kann.

Die Blues treffen dort als europäischer Vertreter zunächst im Halbfinale auf den Gewinner der Partie Al-Hilal gegen Al Jazira. Das Finale findet am Samstag (17:30) statt. Amtierender Titelträger ist der FC Bayern.