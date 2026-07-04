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20 Millionen: Trossard verlässt Arsenal

Leandro Trossard lässt den FC Arsenal nach dreieinhalb Jahren und dem Gewinn der Meisterschaft hinter sich. Es geht in der Süper Lig weiter.

von David Hamza - Quelle: The Athletic
1 min.
Leandro Trossard beschwert sich @Maxppp

Der FC Arsenal und Besiktas haben sich auf einen Transfer von Leandro Trossard (31) verständigt. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ wechselt der Außenstürmer ein Jahr vor Vertragsende für 20 Millionen Euro aus London nach Istanbul.

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Im Detail zahle Besiktas eine Sockelablöse von 18 Millionen, weitere zwei Millionen können an Boni folgen. In der Türkei soll Trossard ein Jahresgehalt von neun Millionen winken. Derzeit werde an den letzten Details des Deals gearbeitet.

Trossard war im Januar 2023 für 24 Millionen von Brighton & Hove Albion zu Arsenal gewechselt, in 174 Einsätzen sammelte er 70 Scorerpunkte (36 Tore, 34 Assists). Bei der WM stand der Belgier bislang stets in der Startelf (zwei Tore, zwei Assists). Am Dienstag kommt es zum Achtelfinale gegen die USA (2 Uhr).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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