Spielertausch: Kristensen wird zum Mega-Schnäppchen

Am gestrigen Freitag sickerte durch, dass Rasmus Kristensen (28) seine Zelte bei Eintracht Frankfurt abbricht. Aus persönlichen Gründen steht der Rechtsverteidiger vor einer Rückkehr in seine dänische Heimat zum FC Midtjylland, dort winkt ihm ein Vertrag bis 2031.

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Im Gegenzug kassieren die Adler eine Ablöse, die in Anbetracht von Kristensens Leistungen nicht unbedingt marktgerecht ist. ‚Tipsbladet‘ berichtet von einer Summe zwischen fünf und sechs Millionen Euro, die an den Main fließt. Immerhin sichern sich die Frankfurter offenbar die Dienste eines talentierten Angreifers.

Zwei Millionen Differenz

Laut ‚Tipsbladet‘ tritt Malik Pimpong (18) den umgekehrten Weg an. Der Außenstürmer, der auch im Zentrum agieren kann, wechsle aus Dänemark zur SGE. Fällig werde eine Ablöse über vier Millionen Euro, zudem sichere sich der dänische Erstligist eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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Pimpong, der für Midtjyllands U19-Auswahl 25 Tore in 38 Partien erzielte, wurde aufgrund des bevorstehenden Transfers aus dem Kader für die U19-EM gestrichen. Es stehen lediglich die Unterschriften aus, dann können die Vereine den indirekten Spielertausch offiziell kommunizieren.