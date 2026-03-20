Schnappt sich Fàbregas einen Eintracht-Star?

Im Sommer 2024 übernahm Cesc Fàbregas hauptverantwortlich das Ruder bei Como 1907. Den italienischen Verein führte der spanische Übungsleiter in Windeseile aus der zweiten Liga auf einen einstelligen Tabellenplatz – aktuell ist es sogar Rang vier.

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Um die steile Entwicklung auch in der kommenden Saison fortzusetzen, halten die Verantwortlichen Ausschau nach externer Verstärkung. Eine Rolle in den Überlegungen der Kaderplaner spielt offenbar unter anderem Farès Chaïbi (23) von Eintracht Frankfurt.

Einem Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ zufolge interessiert sich Como sehr für den offensiven Mittelfeldspieler, der in der laufenden Spielzeit bereits drei Treffer sowie neun Vorlagen für die Adler markierte. Fàbregas schätze unter anderem die Vielseitigkeit des Algeriers (27 Länderspiele).

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Zwei Fliegen mit einem Chaïbi?

Am Comer See könnte der an Frankfurt vertraglich noch bis 2028 gebundene Chaïbi gleich mehrere Lücken füllen. Außenstürmer Nicolas Kühn (26), der erst im vergangenen Jahr für 19 Millionen Euro von Celtic Glasgow gekommen war, konnte bislang nicht überzeugen und darf entsprechend laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ bei einem passenden Angebot schon wieder gehen. Spielmacher Nico Paz (21) wird indes voraussichtlich zu Real Madrid zurückkehren.