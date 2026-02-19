Bericht: Überraschendes Wunschziel für Ryerson

Das 1:0 gegen Atalanta Bergamo am Dienstag war symptomatisch für das aktuelle Spiel von Borussia Dortmund. Julian Ryerson servierte von rechts butterweich für Serhou Guirassy, der nur noch einköpfen musste. Einmal mehr zeigten beide, warum sie im Moment unverzichtbar für Schwarz-Gelb sind.

Durch ihre Leistungen machen beide natürlich auch andere Klubs auf sich aufmerksam. Während Guirassy dem Vernehmen nach im Sommer das Weite suchen will, steht die Zukunft von Ryerson noch in den Sternen. Der 28-Jährige hat die Qual der Wahl, Topklubs wie der FC Barcelona, Newcastle United und Manchester United haben ihr Interesse längst hinterlegt. Auch der FC Liverpool hat schon angeklopft.

Auch ein Verbleib ist möglich

Der Rechtsverteidiger träumt aber von einem anderen Ziel. Laut ‚Absolut Fussball‘ liebäugelt Ryerson mit einem Wechsel nach Italien. Bei einem Abgang sei das die „realistischere und möglicherweise auch verlockendere“ Option als etwa die Premier League. Konkrete Klubs nennt das Portal nicht.

Ryerson fühle sich allerdings auch in Dortmund weiterhin wohl und könne sich einen Verbleib vorstellen. Unter Niko Kovac blüht der Rechtsfuß auf und ist aktuell an seinem bisherigen Leistungspeak. Vertraglich ist der norwegische Nationalspieler bis 2028 an den BVB gebunden und dürfte für interessierte Klubs folglich alles andere als günstig werden.