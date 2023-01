PSV hat Gakpo-Nachfolger gefunden

Die PSV Eindhoven steht vor der Verpflichtung von Fábio Silva. Laut Fabrizio Romano wechselt der 20-jährigen Mittelstürmer per Leihe von den Wolverhampton Wanderers zum niederländischen Klub. In der Hinrunde spielte Silva noch für den RSC Anderlecht, das Leihgeschäft mit den Belgiern wird jedoch abgebrochen, so der Transfermarkt-Experte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Eindhoven wird Silva den Kaderplatz von Cody Gakpo einnehmen. Der Angreifer wechselte erst kürzlich für 56 Millionen Euro zum FC Liverpool. Silva erzielte in 20 Ligaspielen für Anderlecht sieben Tore und sammelte zudem einen Assist.

Lese-Tipp

Wolves holen Dawson