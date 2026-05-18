„Oben auf der Liste“: Freiburg will WM-Fahrer

Die Qualifikation zur Conference League hat der Tabellensiebte aus Freiburg in der Tasche. Durch einen Sieg im Europa League-Finale gegen Aston Villa (Mittwoch, 21 Uhr) ist sogar noch der Einzug in die Champions League möglich.

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Für eine potenziell erneut spieltagreiche Saison wollen die Breisgauer einige Verstärkungen an Land ziehen. Für das zentrale Mittelfeld ist Nathan-Dylan Saliba ein Kandidat. Laut Fabrizio Romano steht der 22-jährige Rechtsfuß weit oben auf der Freiburger Transferliste.

Saliba ist vertraglich noch bis 2029 an den RSC Anderlecht gebunden. Die Belgier hatten ihren Leistungsträger (43 Saisonspiele) erst im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro vom CF Montréal verpflichtet.

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Interesse an Saliba sollen auch Vereine aus Italien und England signalisieren. Bei der anstehenden Heim-WM könnte der 14-fache kanadische Nationalspieler seinen Martkwert weiter steigern. Oder schnappen die Freiburger schon vorher zu?