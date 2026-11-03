Transferzeugnis: Note 5 für Leipzigs 25-Millionen-Mann

Örjan Nyland – Note 3

Nach drei Jahren kehrte Nyland zu RB Leipzig zurück und fungiert dort als klare Nummer zwei. Der 36-jährige Norweger macht seine Aufgabe recht ordentlich. Beim 4:0-Sieg in der Bundesliga gegen die SV Elversberg war er ein sicherer Rückhalt, im Pokal gegen Rot-Weiss Essen (2:1) war er beim Gegentor mitverantwortlich. In der norwegischen Nationalmannschaft verlor er aufgrund von vielen Patzern seinen Stammplatz.

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Maxime Estève – Note 5

Auf dem Papier ist Estève der teuerste Neuzugang bei den Sachsen, die 25 Millionen Euro für den Innenverteidiger an den FC Burnley überwiesen. Stand jetzt kann er das Vertrauen nicht zurückzahlen. Estève hat noch einige Wackler drin. Außerdem hat er unter Martín Demichelis keinen Stammplatz, in der Champions League blieb er dreimal über die volle Distanz auf der Bank. Zudem schlägt sich der 24-Jährige immer wieder mit Verletzungen herum. Da ist noch viel Luft nach oben.

Rocco Reitz – Note 4

Vom Verletzungspech verfolgt war auch Reitz, der sich nach starkem Start inklusive Debüttor gegen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach (3:0) am Oberschenkel verletzte. Seit einigen Wochen ist der 24-Jährige wieder fit und bekommt viel Spielzeit von seinem Trainer. So richtig seinen Stempel aufdrücken kann der zentrale Mittelfeldspieler dem Spiel der Sachsen aber noch nicht. Auch bei Reitz hat RB mehr erwartet.

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Neil El Aynaoui – Note 2

Kurz vor Schluss wechselte der Marokkaner per Leihe in die Bundesliga. Ein Last-Minute-Transfer, der für Marcel Schäfer & Co. voll aufgegangen ist. Auch El Aynaoui hatte komplizierte Spiele dabei, insgesamt ist er aber einer der Schlüsselspieler bei RB. Im defensiven Mittelfeld kam der 25-Jährige bislang bei allen Spielen zum Einsatz, zehn von elfmal von Beginn an.

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Christopher Nkunku – Note 2

Die viel erwartete Rückkehr des Angreifers hat sich als guter Schachzug entpuppt. Nkunku hat keine Anlaufzeit benötigt. Ab und an ist dem Franzosen die fehlende Spielpraxis der vergangenen Jahre anzumerken, gegen Eintracht Frankfurt (6:0) brillierte er aber etwa mit einem Dreierpack und steht in der Liga bei vier Toren und einer Vorlage nach sechs Partien. Adduktorenprobleme haben den 28-Jährigen zuletzt ausgebremst, jetzt steht er Demichelis aber wieder zur Verfügung.

Marc Guiu – Ohne Note

15 Millionen Euro waren nötig, um Guiu vom FC Chelsea in die Bundesliga zu holen. Nach zwei durchaus vielversprechenden Einsätzen verletzte sich der spanische U21-Nationalspieler im Training am Oberschenkel und fehlt seit mehreren Wochen. Eine Bewertung ist somit nicht möglich.

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Fazit – Note 3

RB hat das Geld durch den Verkauf von Yan Diomande genutzt und ordentlich in den Kader investiert. Fast 70 Millionen wurden schon fällig, die Kaufoptionen bei Nkunku und El Aynaoui könnten die Ausgaben in die Höhe schnellen lassen. Herumgekommen ist eine bis dato wechselhafte Saison aus Kantersiegen gegen den Hamburger SV (5:0) oder Eintracht Frankfurt (6:0) und krachenden Niederlagen wie gegen den FC Bayern (1:6) oder Como 1907 (1:4). Für die Ausschläge in beide Richtungen zeichnen sich auch die Neuzugänge verantwortlich. Entsprechend gemischt ist das Fazit.

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Note 5 für einen PSG-Star

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers

Transferzeugnis: Dreimal Note 6 für Tottenham

Transferzeugnis: Top-Bewertung für Arsenal

Transferzeugnis: Eine Flop-Note beim BVB

Transferzeugnis: Nur ein Treffer bei ManUnited

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Werder

Transferzeugnis: Horror-Noten für den VfB

Transferzeugnis: Note 5 für einen Köln-Flop

Transferzeugnis: Einmal Note 5 für Frankfurt

Transferzeugnis: Top und Flop bei Bayer

Transferzeugnis: Note 6 für einen Schalke-Flop