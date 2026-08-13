Neuer Klub: Pogba führt Gespräche

Paul Pogba könnte seine Karriere in Nordamerika oder Saudi-Arabien fortsetzen. Laut ‚L‘Équipe‘ befinden sich der Mittelfeldspieler und sein Umfeld in Gesprächen mit Klubs aus der Major League Soccer und der Saudi Pro League. ‚Sports Illustrated‘ bringt den 33-Jährigen bei den Franchises Los Angeles FC, Kansas City, CF Montréal, New York City FC, Colorado Rapids und Inter Miami ins Spiel.

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Einen Wechsel verzögern wird womöglich Pogbas jüngst erlittene Oberschenkelverletzung im Training bei der AS Monaco. Das missglückte Engagement des französischen Weltmeisters von 2018 bei den Monegassen steht kurz vor dem Ende. Der bis 2027 datierte Vertrag soll zeitnah aufgelöst werden.