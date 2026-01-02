Bundesliga
Kiel beendet Wagner-Leihe
Die Leihe von Robert Wagner zu Holstein Kiel wurde von den beteiligten Parteien vorzeitig beendet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler sollte eigentlich bis Saisonende für die Störche auflaufen. Nun kehrt Wagner allerdings früher als geplant zum SC Freiburg zurück.
Holstein Kiel @Holstein_Kiel – 11:59
Robert Wagner verlässt die KSV 🚢Bei X ansehen
Dem Vernehmen nach geht es für den ehemaligen U21-Nationalspieller direkt zum nächsten Leihverein. Dynamo Dresden steht als Abnehmer bereit. Offiziell bestätigt wurde der Deal bis jetzt aber noch nicht.
