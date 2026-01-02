Menü Suche
Kiel beendet Wagner-Leihe

von Dominik Schneider - Quelle: holstein-kiel.de
Robert Wagner beim Aufwärmen @Maxppp

Die Leihe von Robert Wagner zu Holstein Kiel wurde von den beteiligten Parteien vorzeitig beendet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler sollte eigentlich bis Saisonende für die Störche auflaufen. Nun kehrt Wagner allerdings früher als geplant zum SC Freiburg zurück.

Holstein Kiel
Robert Wagner verlässt die KSV 🚢

Unsere Störche einigten sich mit dem SC Freiburg auf die Auflösung der ursprünglich bis Juni 2026 datierten Leihe des 22-jährigen Mittelfeldspielers.

Alles Gute auf Deinem weiteren Weg, Rob! 👋🏼

Mehr ⏩
_
#KielAhoi
Bei X ansehen

Dem Vernehmen nach geht es für den ehemaligen U21-Nationalspieller direkt zum nächsten Leihverein. Dynamo Dresden steht als Abnehmer bereit. Offiziell bestätigt wurde der Deal bis jetzt aber noch nicht.

