Neuer Klub arbeitet an Dybala-Angebot

Bei Paulo Dybala könnte es bald zu einer Luftveränderung kommen. Laut ‚as‘ arbeitet Flamengo daran, den 31-jährigen Argentinier zu verpflichten. Dem Bericht zufolge will der Klub aus Rio de Janeiro Dybala einen Zweijahresvertrag vorlegen, der per Option um eine zusätzliche Spielzeit verlängert werden kann.

Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit der Roma stocken seit geraumer Zeit. Dybalas Vertrag läuft im Sommer aus, er könnte dementsprechend ab dem 1. Januar ohne Einverständnis seines derzeitigen Arbeitgebers mit anderen Vereinen über ein Engagement ab Sommer verhandeln. In der laufenden Spielzeit kommt der Linksfuß noch nicht so richtig in Gang. In fünf Spielen absolvierte er etwas mehr als 200 Einsatzminuten und steht noch ohne Torbeteiligung da. Zwischenzeitlich setzte ihn eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht.