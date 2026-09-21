Karim Adeyemi (24) reist früher als geplant zur deutschen Nationalmannschaft an. Wie der DFB mitteilt, tauscht der Flügelstürmer des FC Barcelona aus Gründen der Belastungssteuerung seinen Kaderplatz mit Lennart Karl (18) vom FC Bayern.

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Zur Einordnung: Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat für seine ersten vier Länderspiele gleich zwei Kader eingeladen. Ursprünglich war Adeyemi für den zweiten und Karl für den ersten Block vorgesehen. Die Nations League startet für Deutschland am Donnerstag (20:45 Uhr) in Amsterdam gegen die Niederlande.