Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Zwei Anfragen für El Khannouss

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Bilal El Khannouss im Einsatz für Marokko @Maxppp

Bilal El Khannouss (22) ruft die ersten Interessenten auf den Plan. ‚Sky‘ berichtet von zwei Anfragen aus England für den Spielmacher des VfB Stuttgart, ohne konkrete Klubs zu nennen. Ab 60 bis 65 Millionen Euro sollen sich die Schwaben verhandlungsbereit zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach erfolgreicher Leihe zahlte der VfB vor wenigen Wochen knapp 15 Millionen Euro an Leicester City, um El Khannouss festzuverpflichten. Gerüchte kursieren, dass der marokkanische WM-Fahrer gerne direkt weiterziehen würde. Sein VfB-Vertrag läuft bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Stuttgart
Bilal El Khannouss

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Bilal El Khannouss Bilal El Khannouss
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert