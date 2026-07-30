VfB: Zwei Anfragen für El Khannouss

Bilal El Khannouss (22) ruft die ersten Interessenten auf den Plan. ‚Sky‘ berichtet von zwei Anfragen aus England für den Spielmacher des VfB Stuttgart, ohne konkrete Klubs zu nennen. Ab 60 bis 65 Millionen Euro sollen sich die Schwaben verhandlungsbereit zeigen.

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Nach erfolgreicher Leihe zahlte der VfB vor wenigen Wochen knapp 15 Millionen Euro an Leicester City, um El Khannouss festzuverpflichten. Gerüchte kursieren, dass der marokkanische WM-Fahrer gerne direkt weiterziehen würde. Sein VfB-Vertrag läuft bis 2030.