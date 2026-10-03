Barça: Vier Unterschriften auf einen Schlag?

Sichert sich der FC Barcelona in Kürze vier Unterschriften auf einmal? Fabrizio Romano berichtet, dass die Verträge von Raphinha (29), Xavi Espart (19) und Marc Bernal (19) zeitnah verlängert werden. Ergänzend vermeldet Matteo Moretto, dass Barça auch das Arbeitspapier von Gerard Martín (24) ausweiten will.

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Raphinha erzielte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend zwölf Tore in sieben Spielen. Espart und Bernal kommen aus der Talentschmiede La Masia, Martín wurde vor zwei Jahren aus der Reserve zu den Profis gezogen.