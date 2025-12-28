Menü Suche
Köln-Stürmer Rondic will in die zweite Liga

von Julian Jasch - Quelle: RTL/ntv | sport.de | Geissblog
Imad Rondic im Training @Maxppp

Imad Rondic (26) plant eine vorzeitige Rückkehr nach Deutschland. Übereinstimmenden Berichten zufolge will der Angreifer die eigentlich bis zum Sommer ausgemachte Leihe vom 1. FC Köln zu Rakow Czestochowa bereits im Winter abbrechen, um in der zweiten Bundesliga anzuheuern. Ein konkreter Abnehmer ist bislang aber nicht vorstellig geworden.

Rondic war erst vor rund einem Jahr für 1,5 Millionen Euro von Widzwe Lodz in die Domstadt gewechselt. Nach einer durchwachsenen ersten Halbserie beim FC sollte der frühere bosnische U19-Nationalspieler in Polen wieder in Form kommen. In 18 Einsätzen konnte der Linksfuß allerdings keine einzige Torbeteiligung sammeln. Ein Abbruch der Leihe stellt also für sämtliche Parteien die naheliegendste Lösung dar.

