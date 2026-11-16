Marc-André ter Stegen (34) wird den FC Barcelona nach 13 Jahren wohl endgültig verlassen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wird es aller Voraussicht nach am Saisonende zu einer Vertragsauflösung kommen. „Alles deutet darauf hin, dass wir auf die letzte Option zusteuern: die Vertragsauflösung. Das wäre der logischste Weg“, schätzt die spanische Zeitung die Situation um den deutschen Nationalspieler ein.

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Ter Stegen ist aktuell an Ajax Amsterdam verliehen. „Das wird eine komplexe Verhandlung, da sein Gehalt sehr hoch ist. Entscheidend wird ter Stegens Leistung in dieser Saison bei Ajax sein. Wenn er so weitermacht wie bisher, wird alles einfacher, denn dann wird es Interessenten geben“, heißt es in dem Bericht der ‚Marca‘.