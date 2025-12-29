Menü Suche
Galatasaray wildert in Gladbach

von David Hamza - Quelle: Bild
Can Armando Güner im Gladbach-Trikot @Maxppp

Borussia Mönchengladbach bangt um einen Verbleib von Can Armando Güner. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Galatasaray das 17-jährige Offensivtalent schon im Winter verpflichten will. Güners Vertrag am Niederrhein läuft am Saisonende aus. Bei einem Abgang im Sommer würde die Borussia eine Ausbildungsentschädigung kassieren, jetzt könnte noch eine höhere Ablöse ausgehandelt werden.

Aktuell spielt der Außenstürmer für Gladbachs U19, auf sein Profidebüt wartet er noch. Offen ist nicht nur Güners Zukunft auf Vereinsebene. Mit Argentinien, Deutschland und der Türkei buhlen gleich drei Verbände um den Linksfuß. Für argentinische und deutsche Jugend-Nationalmannschaften lief Güner bereits auf.

Bundesliga
Süper Lig
Galatasaray
M'gladbach
Can Armando Güner

