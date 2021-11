Hoeneß: Das Risiko beim Haaland-Transfer

Der FC Bayern erarbeitete sich in der Vergangenheit den Ruf, keine exorbitant hohen Ablösesummen für Spieler zu zahlen. Uli Hoeneß hat durch seine Arbeit an der Säbener Straße an diesem Image einen großen Anteil. Lange galt der 69-Jährige als einer der härtesten Verhandlungspartner im Fußballgeschäft.

Gegenüber Philipp Westermeyer äußerte sich Hoeneß im ‚OMR Podcast‘ nun zu einer möglichen Verpflichtung von Erling Haaland (21), obwohl er „die Summen im Moment nicht“ kenne. Hoeneß sei selbst nicht immer nur auf Nummer sicher gegangen: „Wenn ich überzeugt gewesen bin, dann bin ich auch große Risiken eingegangen, die schiefgehen können.“

Kalkulierbare Risiken, aber kein Harakiri

Ein solches Risiko müsste man beim Angreifer von Borussia Dortmund definitiv eingehen. Der Norweger überzeugt sportlich auf ganzer Linie, eine Verpflichtung wäre für die Bayern aufgrund der enormen Konkurrenz aus England und Spanien aber nur durch einen wirtschaftlicher Kraftakt zu realisieren.

Die Frage, ob Bayern das Festgeldkonto für Haaland plündern und ein Paket über 120 bis 150 Millionen Euro schnüren sollte, wollte Hoeneß nicht in aller Deutlichkeit beantworten. Der Wurstfabrikant äußert sich dazu gemäßigt: „Kalkulierbare Risiken muss man machen, aber kein Harakiri.“

Manchmal seien Risiken auf dem Transfermarkt nicht zu vermeiden. „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, macht Hoeneß klar. Der ehemalige Boss des Rekordmeisters gewährt noch einen kleinen Einblick in die Überlegungen der Bayern zu einem möglichen Haaland-Transfer. Derzeit liege „überhaupt nichts Konkretes auf dem Tisch“, weiß Hoeneß.