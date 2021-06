Kroatien - Schottland: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Der Sieger dieses Duells steht mit vier Punkten sicher im Achtelfinale. Der Verlierer scheidet als Gruppenletzter sang- und klanglos aus. Bei einem Unentschieden müssten sowohl die Kroaten als auch die Schotten schon wieder die Heimreise antreten.

Kroatien gegen Schottland live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Kroaten und den Schotten findet am heutigen Dienstag, den 22. Juni statt. Der Anstoß im Hampden Park in Glasgow erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Abonnenten von MagentaTV können die Partie live und in voller Länge ansehen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Wer das Duell zwischen Kroatien und Schottland nicht sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.