Labbadia stellte sich Transfermarkt „einfacher“ vor

Bruno Labbadia scheint von den bisherigen Transferaktivitäten von Hertha BSC überrascht zu sein. „Ein bisschen einfacher habe ich es mir die Transferzeit schon vorgestellt. Als wir in die Vorbereitung gestartet sind, hatten wir einen klaren Plan, wen wir am liebsten für welche Position holen wollen. Davon konnten wir aus den verschiedensten Gründen so viel bisher nicht umsetzen“, erklärt der Trainer der Berliner gegenüber dem ‚Tagesspiegel‘.

Mit Alexander Schwolow (SC Freiburg) für acht Millionen Euro und Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen) für vier Millionen holte Hertha in der laufenden Transferperiode erst zwei Spieler. Die Berliner merken, dass Geld auf dem Transfermarkt nicht alles ist, wie Labbadia verrät: „Wir haben zwar jetzt mehr Geld zur Verfügung. Aber das geben die Vereine, die vor uns stehen, seit zehn Jahren aus. Das heißt, sie haben auch zehn Jahre Vorsprung, und den werden wir nicht in einem Jahr aufholen. Auch nicht in zwei. Das ist unmöglich.“