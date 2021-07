Atlético: Mir statt Griezmann?

Bei Atlético Madrid geht man davon aus, dass die Rückholaktion von Antoine Griezmann platzen könnte. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge wollen die Rojiblancos in diesem Fall einen echten Mittelstürmer an Bord holen, der mittelfristig in die Fußstapfen des 34-jährigen Luis Suárez treten kann. Oben auf dem Wunschzettel steht Rafa Mir.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige bereitet sich mit der spanischen Auswahl derzeit auf die Olympischen Spiele vor. Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte Mir auf Leihbasis bei SD Huesca. In der Vorsaison gelangen ihm 13 Tore in 38 Ligaspielen. Vertraglich ist Mir noch bis kommenden Sommer an die Wolverhampton Wanderers gebunden. Auch Betis Sevilla, der FC Valencia, Celta Vigo, der FC Sevilla sowie Espanyol Barcelona sollen schon angeklopft haben.