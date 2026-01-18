Medien: Bayern & BVB jagen Brasilien-Juwel Belinho

Der junge brasilianische Mittelfeldspieler Belinho könnte für ein deutsches Transfermarkt-Duell auf höchster Ebene sorgen. Wie der italienische Journalist Lorenzo Lepore, unter anderem tätig für ‚Sportitalia‘, unter Verweis auf eigene Informationen berichtet, bekunden der FC Bayern und Borussia Dortmund Interesse an dem Linksfuß, der für die U19 von Dinamo Zagreb aufläuft.

Belinho ist in der Offensivzentrale beheimatet, kann als Zehner oder etwas weiter zurückgezogen als Achter agieren. Die ersten Schritte im Erwachsenenfußball stehen für den flinken Techniker noch bevor, dürften allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die Zagreber Jugendabteilung hatte sich den vergangenen Jahrzehnten durchaus einen Namen gemacht in der Ausbildung kreativer Spielmacher. Luka Modric (40) oder auch der inzwischen zum FC Barcelona zurückgekehrte Dani Olmo (27) erhielten einst ihren Feinschliff beim kroatischen Serienmeister.

Belinho, der auch Manchester United und Real Madrid auf den Plan gerufen hat, könnte der nächste in dieser illustren Runde werden.