VfB: Castro kündigt Vertragsgespräche an

Gonzalo Castro möchte die Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim VfB Stuttgart nach der Hinrunde aufnehmen. „Wir setzen uns im Winter zusammen. Mal sehen, wie ich durch die Saison komme“, erklärt der Mittelfeldspieler im Gespräch mit dem ‚kicker‘. Von seiner Seite stehe einer weiteren Zusammenarbeit dann nichts im Wege, betont der 33-Jährige: „Bisher geht es mir gut. Und ich gehe davon aus, dass sich das nicht bis zum Sommer ändert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2018 schnürt Castro inzwischen die Schuhe für den VfB. Und er könne sich „gut vorstellen zu bleiben“. Keine Option sei hingegen der Wechsel in eine Liga, in der er im Herbst seiner Karriere noch einmal richtig viel Geld verdienen kann. „Er weiß genau, was er an uns hat, und wir wissen, was wir an ihm haben“, sagt VfB-Sportchef Sven Mislintat über Castro.