Bayer 04: Tapsoba fällt aus
Bayer Leverkusen muss vorerst auf Edmond Tapsoba verzichten. Der Innenverteidiger ist mit einer Muskelverletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt. Nach Vereinsangaben werde der Nationalspieler von Burkina Faso zwei bis drei Wochen ausfallen.
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 19:00
ℹ️ Edmond Tapsoba ist mit einer Muskelverletzung vom Afrika Cup aus Marokko zurückgekehrt und wird der Werkself voraussichtlich für zwei bis drei Wochen fehlen.
Tapsoba gehört bei der Werkself in dieser Saison zu den Leistungsträgern. In 22 Spielen kam er wettbewerbsübergreifend in der laufenden Spielzeit zum Einsatz.
