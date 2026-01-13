Bayer 04: Tapsoba fällt aus

Bayer Leverkusen muss vorerst auf Edmond Tapsoba verzichten. Der Innenverteidiger ist mit einer Muskelverletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt. Nach Vereinsangaben werde der Nationalspieler von Burkina Faso zwei bis drei Wochen ausfallen.

Tapsoba gehört bei der Werkself in dieser Saison zu den Leistungsträgern. In 22 Spielen kam er wettbewerbsübergreifend in der laufenden Spielzeit zum Einsatz.