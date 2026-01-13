Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer 04: Tapsoba fällt aus

von Lukas Weinstock - Quelle: bayer04.de
1 min.
Edmond Tapsoba mit ernster Miene @Maxppp

Bayer Leverkusen muss vorerst auf Edmond Tapsoba verzichten. Der Innenverteidiger ist mit einer Muskelverletzung vom Afrika-Cup zurückgekehrt. Nach Vereinsangaben werde der Nationalspieler von Burkina Faso zwei bis drei Wochen ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Bayer 04 Leverkusen
ℹ️ Edmond Tapsoba ist mit einer Muskelverletzung vom Afrika Cup aus Marokko zurückgekehrt und wird der Werkself voraussichtlich für zwei bis drei Wochen fehlen.
Gute und schnelle Besserung, Eddy! ❤️‍🩹 🖤❤️

#Bayer04 | #Werkself
Bei X ansehen

Tapsoba gehört bei der Werkself in dieser Saison zu den Leistungsträgern. In 22 Spielen kam er wettbewerbsübergreifend in der laufenden Spielzeit zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Edmond Tapsoba

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Edmond Tapsoba Edmond Tapsoba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert