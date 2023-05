SV Werder: Werner schwärmt von Njinmah

Ole Werner lobt Offensiv-Juwel Justin Njinmah in den höchsten Tönen. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte der Trainer der Grün-Weißen: „Justin hat eine sehr, sehr positive Entwicklung und einen super Schritt gemacht. Nicht nur jetzt in Dortmund, sondern generell in den letzten Jahren. Wenn man sich überlegt, dass der Junge vor vier, fünf Jahren irgendwo in Eimsbüttel über die Wiese gelaufen ist, da war nicht davon auszugehen, dass er jetzt 3. Liga spielt. Und ich finde, dort ist er einer der auffälligsten Spieler. Das ist ein Weg, vor dem man den Hut ziehen muss.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Blick auf die Zukunft des 22-Jährigen führte Werner aus: „Wir sind im stetigen Austausch mit ihm und seinen Berater. Er wird auf Sicht seinen Weg gehen. Er hat auf jedem Niveau immer nach einer gewissen Anpassungszeit gut funktioniert. Deswegen traue ich ihm zu, dass er noch weitere Schritte gehen wird. Alles andere wird man sehen.“ Zum Hintergrund: Sowohl die Bremer als auch Borussia Dortmund, für das Njinmah derzeit auf Leihbasis spielt, wüssten den Nachwuchsprofi gerne in den eigenen Reihen. Dabei kommt dem BVB zugute, dass man im Besitz einer Kaufoption für den Offensivspieler ist. Folglich bleibt abzuwarten, ob das öffentliche Umgarnen von Erfolg gekrönt ist.

Lese-Tipp

Herthas Mittelstädt klopft bei Werder an