DFB: Die ersten Verlierer unter Klopp

Said El Mala (20)

Der Kölner Shootingstar wurde schon für den WM-Kader gefordert und debütierte jetzt mit Verspätung und hoher Erwartungshaltung. Der Linksaußen wusste bei beiden Einsätzen aber nicht zu überzeugen, Derry Scherhant (23/SC Freiburg) hat aktuell deutlich die Nase vorn. Jürgen Klopp wird El Mala aber sicherlich weitere Chancen geben.

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Joshua Kimmich (31)

Eigentlich hat der Kapitän nicht viel falsch gemacht, die Konkurrenz um Aleksandar Pavlovic (22), Tom Bischof (21/beide FC Bayern) und Florian Wirtz (23/FC Liverpool) aber sehr viel richtig. Das Dreiermittelfeld performte ohne Kimmich deutlich besser. In der Folge wurde die Frage in den Raum gestellt, ob sich die Zeit des Bayern-Leaders im DFB-Dress dem Ende neigt.

Josha Vagnoman (25)

Nach einem starken Saisonstart beim VfB Stuttgart ging Vagnoman mit der Ambition in die Länderspielpause, der neue deutsche Rechtsverteidiger zu werden. Stattdessen musste er dabei zusehen, wie sich Philipp Treu (25/SC Freiburg) hinten rechts festspielte.

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Alle Stürmer

Kai Havertz (27/FC Arsenal) verletzte sich früh im ersten Spiel gegen die Niederlande (1:1) und musste abreisen. Keiner seiner Ersatzleute um Nick Woltemade (24/Juventus Turin), Jonathan Burkardt (26) und Younes Ebnoutalib (23) konnte die Lücke schließen respektive ein Tor erzielen.