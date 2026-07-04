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2. Bundesliga

Millionen-Summe: Darmstadt bangt um Corredor

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
Killian Corredor sprintet in Fürth @Maxppp

Der SV Darmstadt 98 könnte noch in diesem Sommer Killian Corredor verlieren. Der 25-jährige Franzose wird laut der ‚L’Équipe‘ vom FC Nantes und von der AS Saint-Étienne umworben. Beide französischen Klubs haben die Gespräche aufgenommen.

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Als Ablösesumme stehen zwei Millionen Euro im Raum. Für die Lilien wäre der Abgang des linken Flügelspielers der nächste Rückschlag. In diesem Transferfenster hat das Team von Florian Kohfeldt bereits Isac Lidberg (27/Borussia Mönchengladbach) und Fraser Hornby (26/VfL Wolfsburg) abgegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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