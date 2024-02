Chelsea-Krise: Enzo plant keine Flucht

Enzo Fernández hat nicht vor, den krisengebeutelten FC Chelsea im Sommer vorzeitig schon wieder zu verlassen. Dies hat sein Berater Uriel Pérez gegenüber der ‚as‘ deutlich gemacht: „Der Spieler hat nicht die Absicht zu gehen. Enzo Fernández will unbedingt in der Mannschaft sein und Erfolg haben. Wir wissen, was der Wunsch des Spielers ist. Natürlich wünscht er sich, dass der Verein eine andere Position belegt, aber das kann man nur mit Arbeit erreichen.“

Chelsea muss aufgrund der schlechten Saison mit Platz elf in der Liga um die Teilnahme am internationalen Wettbewerb fürchten. Die ausbleibenden Mehreinnahmen müsste der Klub wohl durch Spielerverkäufe kompensieren, um die Financial Fairplay-Regeln der Liga einzuhalten. Fernández, der im Januar 2023 für 121 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt war, wäre da einer der größten Vermögenswerte. Allerdings stellt Pérez klar: „Wir treffen uns nicht mit Vereinen und versuchen auch nicht, mit Vereinen zu reden.“