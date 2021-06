Benítez wird neuer Everton-Coach

Der FC Everton hat einen Nachfolger für Carlo Ancelotti gefunden. Rafael Benítez heuert bei den Toffees an und erhält nach Klubangaben einen Dreijahresvertrag. Zuletzt war der Champions League-Sieger von 2005 bis Januar in China bei Dalian Professional angestellt. Nach Newcastle United und dem FC Liverpool ist es für Benítez das dritte Engagement in der Premier League.

„Ich bin hocherfreut, mich Everton anzuschließen. Während des gesamten Prozesses war ich sehr beeindruckt von dem Ehrgeiz, den die Verantwortlichen des Klubs an den Tag gelegt haben, und von ihrem Wunsch, diesen historischen Klub zum Erfolg zu führen“, sagt der 61-jährige Spanier.

