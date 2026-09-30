Kovac spricht Karetsas-Machtwort

Trotz seiner starken Leistungen in den bisherigen Nations League-Partien für Griechenland gegen Serbien (2:1) und Deutschland (1:0) wird Konstantinos Karetsas (18) in den ausstehenden Spielen gegen die Niederlande am Donnerstag und Deutschland am Sonntag (jeweils 20:45 Uhr) nur dosiert zum Einsatz kommen. Das berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘.

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BVB-Coach Niko Kovac habe demnach vor der Abstellungsperiode mit allen Trainern seiner 20 Nationalspieler über die gewünschte Belastungsverteilung gesprochen. Auch im Hinblick auf den frühen Bundesligatermin am Freitag kommender Woche gegen Werder Bremen (20:30 Uhr) möchte der 54-Jährige überspielten Profis vorbeugen.