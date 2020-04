Inter-Verhandlungen mit Messi? | Mourinho entschuldigt sich

Inter in Verhandlungen mit Messi?

Zuerst geht es nach Argentinien. Dort berichtet ‚TNT Sport‘, dass das jüngst kolportierte Interesse von Inter Mailand an Lionel Messi tatsächlich mehr ist, als nur eine Träumerei. „Es ist nicht nur ein Traum. Leo hat auch ein Angebot aus der Heimat von Newell’s Old Boys, aber Inter strengt sich an. Und das, was Moratti gesagt hat, ist wahr. Verhandlungen sind auf dem Weg. Die Entscheidung wird bei Messi liegen, aber Inter arbeitet daran“, erklärt ein Journalist des Mediums. Messi verfügt über eine Vertragsklausel, die es ihm ermöglicht, den FC Barcelona in jedem Sommer ablösefrei zu verlassen.

Mourinho entschuldigt sich

Am gestrigen Mittwoch hatte José Mourinho für Negativschlagzeilen gesorgt, nachdem Bilder von ihm aufgetaucht waren, auf denen er mit Teilen seiner Mannschaft in Kleingruppen trainierte. Anders als in Deutschland ist das in England noch nicht erlaubt. Nun folgt die Entschuldigung des 57-Jährigen: „Ich akzeptiere, dass meine Handlungen den Vorgaben der Regierung widersprechen und wir nur Kontakt mit den Personen in unserem Haushalt haben sollten.“ Damit schafft es der Trainer von Tottenham Hotspur auf die Titelseiten des ‚Daily Express‘ und des ‚Daily Star‘. „Ich lag daneben“, heißt es dort.

Lieber Lautaro als Neymar

Der FC Barcelona will im nächsten Transferfenster die Offensive verstärken. Objekte der Begierde: Lautaro Martínez (22) von Inter Mailand und Neymar (28) von Paris St. Germain. Da in Zeiten von Corona zwei Transfers dieser Größenordnung kaum zu stemmen sind, scheinen die Katalanen nun Prioritäten zu setzen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ konzentriert sich Barça auf Martínez, da dessen Verpflichtung einfacher umsetzen ist. Schließlich kostet der Argentinier weniger Ablöse und verdient zudem weniger als Neymar.