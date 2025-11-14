Fünf Zirkzee-Interessenten

Weitere Klubs schalten sich in den Poker um Joshua Zirkzee (24) ein. Einem Bericht des ‚Mirror‘ zufolge befinden sich neben der AS Rom auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin im Rennen um den niederländischen Stürmer, der in dieser Saison erst auf 82 Ligaminuten kommt.

Die konkretesten Bemühungen sollen derzeit aus Rom kommen. Die Italiener sollen sich bei Manchester United und Zirkzees Beratern nach einer Leihe ab Januar erkundigt haben. Im Gespräch sei eine Kaufklausel, abhängig von Einsätzen und der künftigen Teilnahme am internationalen Wettbewerb.