Dresden: Löwe denkt an Karriereende

Chris Löwe spielt mit dem Gedanken, im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Ich habe entschieden, dass Dresden der letzte Verein wird. Wenn Dynamo nicht mit mir weitermachen möchte, war’s das“, zitiert die ‚Bild‘ den 32-Jährigen. Nach der Saison läuft der Vertrag des Linksverteidigers aus.

Dem Bericht zufolge will sich Löwe erst in Richtung März/April mit Dresden bezüglich einer Verlängerung zusammensetzen. Sportlich gesehen gibt es keine Gründe für ein vorzeitiges Karriereende. Der ehemalige BVB-Profi ist bei den Sachsen gesetzt und stand in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen auf dem Platz. Im Sommer 2019 war Löwe für 900.000 Euro von Huddersfield Town nach Dresden gewechselt.