RB-Star für 60 Millionen zu haben?

18 Millionen Euro hatte RB Leipzig im Sommer an die PSV Eindhoven überwiesen, um sich die Dienste von Johan Bakayoko (22) zu sichern – in Anbetracht der bisherigen Leistungen des Außenstürmers ein Schnäppchen. Ein zukünftiges Transferplus scheint bereits vorprogrammiert.

Nach aktuellem Stand der Dinge ist Bakayoko für einen festgeschriebenen Betrag zu haben. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einer Ausstiegsklausel, die sich der Linksfuß in seinen bis 2030 datierten Vertrag einbauen ließ. Von rund 60 Millionen Euro ist die Rede.

Trotzdem hält offenbar der Bundesligist noch die Zügel in der Hand. Bis zum Ende der Saison könne RB besagten Passus nämlich abkaufen. Dann würde Bakayoko eine „festgelegte Extra-Zahlung“ erhalten. Und eine potenzielle Ablösesumme wäre wieder frei verhandelbar.