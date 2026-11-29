Der FC Arsenal beschäftigt sich mit einer möglichen Verpflichtung von Iván Fresneda. Laut ‚The Athletic‘ hat der englische Meister Kontakt zu den Beratern des 22-jährigen Rechtsverteidigers aufgenommen. Arsenal sehe in Fresneda einen potenziellen Nachfolger für Ben White (29).

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Fresneda steht bis 2028 bei Sporting Lissabon unter Vertrag, besitzt dort eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Auch dem FC Barcelona wurde schon Interesse am Spanier nachgesagt, der Anfang Oktober für die A-Nationalmannschaft debütierte.