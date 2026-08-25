Bayern: Nächster Bara in den Startlöchern?

Nach Bara Sapoko Ndiaye (18) könnte mit Rodrigo Dudok der nächste Youngster über das Joint Venture-Programm des FC Bayern an der Säbener Straße anheuern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gastiert der 19-jährige Uruguayer von Racing Club bereits seit einiger Zeit im Training der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. Erstmals durfte das Talent jetzt auch mit den Stars der ersten Mannschaft trainieren.

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Wenn die Phase des Probetrainings beendet ist, wird Dudok zunächst zu seinem Klub nach Uruguay zurückkehren und dort wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Erste Profi-Erfahrung hat er in Montevideo bereits sammeln können. Derzeit stehen 30 Einsätze für Racing Club und seinen vorherigen Arbeitgeber Defensor SC auf dem Konto.

Mittelfristig könnte der 1,75 Meter große Dribbler aber einen ähnlichen Weg wie Ndiaye gehen. Der Mittelfeldspieler kam von den Gambino Stars und hinterließ während eines Aufenthalts in München einen derart positiven Eindruck, dass er verpflichtet wurde. Ähnliches erhofft man sich bei den Bayern auch von Dudok.