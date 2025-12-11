HSV: Stange-Rückkehr im Winter?

Der Hamburger SV befasst sich mit der Situation von Top-Talent Otto Stange. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, wollen sich die Verantwortlichen nach der Hinrunde zusammensetzen, um zu diskutieren, ob ein Abbruch der Leihe zur SV Elversberg sinnvoll wäre. Zudem sei Stange mit seiner Situation unzufrieden und könne sich einen frühzeitigen Abgang vorstellen.

Der 18-Jährige kam gut in die Saison und trug bei seinen ersten drei Jokereinsätzen gleich zwei Tore und zwei Vorlagen bei. Im Anschluss setzte Trainer Vincent Wagner aber immer weniger auf den Stürmer, in den vergangenen drei Spielen war ihm insgesamt nur eine Minute vergönnt. Bei der SVE kommt Stange nicht an Younes Ebnoutalib (22) vorbei, der mit elf Treffern der Top-Torjäger der 2. Bundesliga ist.