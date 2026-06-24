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Premier League

Neuer Keeper für Tottenham

von Martin Schmitz - Quelle: Sky Sports
Martin Dubravka im Trikot des FC Burnley @Maxppp

Tottenham Hotspur steht kurz vor der Verpflichtung von Martin Dubravka. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, befinden sich die finalen Gespräche mit dem 37-jährigen Torhüter kurz vor dem Abschluss. Der Vertrag des 60-maligen slowenischen Nationalspielers beim FC Burnley läuft Ende des Montas aus, Dubravka kommt daher ablösefrei nach London.

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Für die Clarets war der Keeper in der vergangenen Saison 35 Mal in der Premier League aufgelaufen und hatte dabei viermal zu Null gespielt. Zuvor war Dubravka bereits für Newcastle United und Manchester United in der Premier League aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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