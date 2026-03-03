FC Bayern: Jackson ist begehrt

Für Nicolas Jackson steht im kommenden Sommer der nächste Tapetenwechsel an. Laut Fabrizio Romano haben vor allem Vereine aus Italien Interesse, aber auch Spanien und England seien Optionen. Im vergangenen Sommer hatten sich Juventus Turin und der AC Mailand erkundigt. Zuletzt wurde der Senegalese auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Fest steht bereits, dass der 24-Jährige beim FC Bayern keine Zukunft mehr hat. „Zu 100 Prozent“ werde er Romano zufolge die Bayern verlassen. Die Münchner besitzen für Jackson eine Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro, zuletzt hatte Vincent Kompany ihn aber sogar mal auf die Tribüne gesetzt. Auch Jacksons Stammverein FC Chelsea will den Angreifer loswerden.