Belgien - Italien: Die Aufstellungen

Roberto Martínez schickt sein Team wie gewohnt in einem 3-4-3-System auf den Rasen. Von Beginn an mit dabei ist Kevin De Bruyne, der im Achtelfinale gegen Portugal (1:0) noch angeschlagen ausgewechselt werden musste. Eden Hazard hat es aufgrund einer Muskelverletzung nicht in den Kader geschafft.

Die belgische Startelf

Bei der Squadra Azzurra hat Trainer Roberto Mancini wieder einmal die Qual der Wahl. Routinier Giorgio Chiellini ist wieder fit und steht direkt in der Startelf. Manuel Locatelli muss wie schon im Achtelfinale Marco Verratti den Vortritt lassen.

Die italienische Startelf